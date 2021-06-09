После ДТП в Самойловке маленькую велосипедистку пришлось везти к врачам

Вчера, 8 июня, вечером в рабочем поселке Самойловка девочка-велосипедистка врезалась в автомобиль.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Саратовской области, в 18:30 напротив дома №21 на улице Советская 14-летняя девочка на велосипеде Stels переезжала дорогу и врезалась в автомобиль Kia Rio. За рулем авто была 29-летняя девушка.

После происшествия подростка отвезли в больницу. Травмы оказались не очень серьезными, девочке назначили лечение и отпустили домой.

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