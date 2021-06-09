В Саратове отменен карантин по бешенству

В Саратове 7 июня отменили карантин по бешенству, который длился два месяца. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии региона.

За это время специалисты сделали 7 325 прививок от этой болезни теплокровным животным — 2 204 кошкам, 3 501 собаке.

Напомним, ограничительные мероприятия объявили 6 апреля. Причиной этого стала мертвая леса, найденная у детсада в Ленинском районе Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.