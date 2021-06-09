В Саратове дерево из-за сильного ветра упало на пять автомобилей

Фото из соцсетей
В Заводском районе Саратова вчера вечером, 8 июня, ураганный ветер повалил дерево.
Как сообщают пользователи в группе «Заводской Online Саратов», дерево упало на пять припаркованных автомобилей.
Фото из соцсетей
ЧП случилось на улице Пензенская, 29.
Напомним, вчера по городу прошел ливень с сильным ветром и грозой. В некоторых районах был град.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.