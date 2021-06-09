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Происшествия9 июня 2021 8:18

В Саратове дерево из-за сильного ветра упало на пять автомобилей

ЧП случилось на Пензенской
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

В Заводском районе Саратова вчера вечером, 8 июня, ураганный ветер повалил дерево.

Как сообщают пользователи в группе «Заводской Online Саратов», дерево упало на пять припаркованных автомобилей.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

ЧП случилось на улице Пензенская, 29.

Напомним, вчера по городу прошел ливень с сильным ветром и грозой. В некоторых районах был град.

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