В подъезде дома в Энгельсе жильцы нашли труп

Тело женщины лежало на лестнице Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе 8 июня жители дома на улице Тельмана обнаружили труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело лежало на лестнице между вторым и третьим этажами.

Была начата проверка. Установлена личность погибшей — это 54-летняя жительница Энгельса, но проживавшая в другом доме.

Пока эксперты не нашли подтверждения, что смерть была криминальной. Назначено судебно-медицинское исследование.

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