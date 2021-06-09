В общежитии в Балакове зарезали женщину

Преступление произошло в общежитии
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Возбуждено уголовное дело об убийстве 40-летней женщины в Балакове.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, преступление было совершено в комнате общежития на улице Красноармейская.
Тело обнаружено 8 июня, на животе погибшей имелась рана. Причиной смерти стало повреждение внутренних органов.
Под подозрение попал 41-летний местный житель, решается вопрос о мере пресечения.
Возбуждено уголовное дело об убийстве
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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