В общежитии в Балакове зарезали женщину

Преступление произошло в общежитии Фото: СУ СКР по Саратовской области

Возбуждено уголовное дело об убийстве 40-летней женщины в Балакове.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, преступление было совершено в комнате общежития на улице Красноармейская.

Тело обнаружено 8 июня, на животе погибшей имелась рана. Причиной смерти стало повреждение внутренних органов.

Под подозрение попал 41-летний местный житель, решается вопрос о мере пресечения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

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