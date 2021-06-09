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Происшествия9 июня 2021 5:51

Труп пролежал две недели в частном доме в Вольске

Следователи начали проверку
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Тело мужчины было найдено в частном доме

Тело мужчины было найдено в частном доме

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области мужчина умер в частном доме по 2-му Кооперативному переулку.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело обнаружил 8 июня местный житель.

Начата проверка. Эксперты не обнаружили на трупе следов насильственной смерти. Предполагается, что человек мог умереть около двух недель назад.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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