Труп пролежал две недели в частном доме в Вольске

Тело мужчины было найдено в частном доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области мужчина умер в частном доме по 2-му Кооперативному переулку.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело обнаружил 8 июня местный житель.
Начата проверка. Эксперты не обнаружили на трупе следов насильственной смерти. Предполагается, что человек мог умереть около двух недель назад.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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