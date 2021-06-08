Исаев поручил собрать экстренное совещание из-за дождя в Саратове

Глава Саратова Михаил Исаев поручил первому заму Дмитрию Алексееву собрать экстренное оперативное совещание из-за осадков в городе.
- Поручаю поставить на мониторинг места подтопления, приступить к немедленной ликвидации последствий. На особый контроль взять состояние кровель жилых домов и социальных объектов, — отметил Исаев.
В пресс-службе мэрии сообщили номера Единой дежурно-диспетчерской службы, куда можно сообщить о проблемных адресах:
- Центральный пункт – 659-659
- Волжский район – 659-695
- Заводской район – 659-871
- Кировский район – 659-872
- Ленинский район – 659-873
- Октябрьский район –659-874
- Фрунзенский район –659-876
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