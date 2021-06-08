В Волге около Энгельса нашли тело утопленника

В Волге нашли тело мужчины
Фото: Саратовская областная служба спасения
Сегодня днем, 8 июня, в Энгельсском районе нашли тело утопленника.
Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовской областной службе спасения, труп мужчины обнаружили в Волге в районе станции Сазанка.
Спасатели достали его из воды и передали следователям.
На месте также работали полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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