В Волге около Энгельса нашли тело утопленника

В Волге нашли тело мужчины Фото: Саратовская областная служба спасения

Сегодня днем, 8 июня, в Энгельсском районе нашли тело утопленника.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовской областной службе спасения, труп мужчины обнаружили в Волге в районе станции Сазанка.

Спасатели достали его из воды и передали следователям.

На месте также работали полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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