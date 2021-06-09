В Саратовской области 9 июня будет +28°С

В Саратовской области сегодня, 9 июня, прогнозируется теплый день, но с осадками.

- Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — ливни. Местами будут грозы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Утром местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с с юга и порывами при грозе до 14 м/с.

Столбик термометра поднимется днем до +23… +28 градусов.

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