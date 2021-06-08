Саратовского кладмена приговорили к 11 годам и не дали обжаловать решение суда

Прокуратура Саратовской области не дала 38-летнему саратовцу обжаловать приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков.

Установлено, что мужчина и несколько его подельников в июле 2017 года пытались продать путем закладок почти 33 грамма синтетического наркотика. Тогда неудачливых наркоторговцев задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил мужчину к 11 годам строгого режима, но после вынесения приговора осужденный сбежал и в установленном порядке обжаловать решение суда не успел.

- В жалобе заявитель утверждал, что судами первой и апелляционной инстанций необоснованно отказано в удовлетворении его ходатайства о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы, - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

После проверки прокуратура установила, что оснований для удовлетворения ходатайства нет, поскольку срок апелляции был пропущен без уважительной причины.

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