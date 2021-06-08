Умерла преподаватель СГУ Ольга Федотова

Ольга Федотова. Фото с сайта СГУ

На 73-м году жизни сегодня, 8 июня, скончалась Почетный работник Высшего профессионального образования, доктор химических наук, профессор, заведующая кафедрой органической и биоорганической химии, директор Института химии СГУ с 2004 по 2020 год Ольга Федотова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе вуза, Ольга Васильевна родилась 25 апреля 1949 года в Саратове. Окончив СГУ, она стала работать инженером проблемнои лаборатории гидрирования и катализа, где выполнялись исследования в области гетерогенного катализа и каталитического синтеза, затем — младшим и старшим научным сотрудником, защитила кандидатскую диссертацию, стала доцентом, а потом — профессором кафедры органической химии.

В 2000 году Федотова открыла новое научное направление в химии карбонилсодержащих гетероспиранов, обобще нное в докторскои диссертации. Она опубликовала более 270 научных и учебно-методических работ, напечатаны монографии, получено более 20 авторских свидетельств на изобретения.

- Ольга Васильевна Федотова была удивительно красивой, обаятельной, покоряющей женщиной. Магнетизм её личности, её блестящие коммуникативные способности, её желание и умение преобразовать мир вокруг себя делали Ольгу Васильевну центром притяжения учёных-химиков, университетских коллег, студентов и аспирантов. Она ценила красоту и порядок, радела за улучшение бытовых и лабораторных условий в родном институте, увлекалась дачными хлопотами, была уверенным автомобилистом, любила театральную и концертную жизнь, — рассказывают о ней коллеги.

Панихида состоится в 11:00 10 июня в нижней аудитории 1-го корпуса СГУ. Граждан просят соблюдать масочный режим.

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