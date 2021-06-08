За пять месяцев на пожарах в Саратовской области погибли 73 человека

В Саратовской области за пять месяцев случилось 3 157 пожаров. Больше половины всех случаев — это пожары на открытой территории, в основном горела сухая растительность и мусор — 1 748 пожаров.

- На них погибли 73 человека, в том числе двое детей. Пострадали 67 человек. Общее количество пожаров снижено по сравнению с прошлым годом, однако именно техногенные пожары, в том числе в жилье – происходят все чаще. Количество таких случаев превышено на 7% — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

В результате неосторожного обращения с огнем случилось 2 242 пожара, погибли 45 человек. 18 были пьяны. Из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования и электроприборов произошло 437 возгораний, по причине неисправностей печей и теплоустановок — 199 пожаров. А 15 пожаров случилось из-за шалости детей с огнем.

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