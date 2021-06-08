Жительница Энгельса лишилась 98 тысяч рублей при продаже детского автокресла

В Энгельсе Саратовской области местная жительница попалась на удочку мошенников при продаже детского автокресла.

- На одном из сайтов она разместила объявление. На него откликнулся незнакомец и предложил перевести деньги за товар, для чего надо было совершить ряд операций в банкомате. После этого женщина лишилась 98 тыс. рублей со своего счета, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Граждан просят быть более бдительными и не проводить операций через банкомат по указке незнакомцев. Также нельзя рассказывать данные своих карт.