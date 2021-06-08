Объявлен конкурс на подготовку плана газопровода к участкам многодетных в Балаково

Объявлен конкурс на составление технического плана газопровода в микрорайоне 4Б в Балаково Саратовской области. В дальнейшем планируется обеспечить газом 65 частных домов.

Региональный Газпром разместил на сайте госзакупок тендер на предоставление услуг разработки плана газопровода в районе, где многодетным семьям выделяли землю под постройку домов. За выполнение работы предлагают чуть более 1,1 миллиона рублей.

В документации уточняется, что «Технический план выполняется после выполнения строительно-монтажных работ в течение 10 рабочих дней». Тому, кто возьмется за эту работу, в качестве конечного результата нужно будет предоставить исполнительные схемы и технический план.

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