Коронавирус сорвал саратовскому ТЮЗу конец сезона

Саратовский ТЮЗ отменил девять спектаклей Фото: Ольга Симонова

Саратовский ТЮЗ имени Киселева отменил все спектакли, запланированные на период с 7 по 13 июня, а также премьеры «Пиковой дамы», которые должны были пройти 23 и 24 числа. Это связано с заболеванием одного из актеров коронавирусом.

- ТЮЗ Киселева серьезно относится к вопросам здоровья и безопасности своих зрителей и сотрудников. В театре по-прежнему строго соблюдаются все действующие правила по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: проводится регулярная санитарная обработка, осуществляется температурный контроль на входе в здания, действует масочный режим, — говорится в сообщении театра. Уточняется, что работники с температурой и прочими признаками ОРВИ не допускаются к работе. В случае, если кто-то заболеет, всех контактных отправляют на больничный.

Уточняется, что отмена не коснется дипломных спектаклей мастерской Артёма Кузина:

Финальные показы постановок студентов Театрального института СГК им. Л. В. Собинова «Мама, папа, я», «Салтан», «Дураки на периферии», «Женитьба Фигаро» пройдут в соответствии с репертуарным планом.

Также на данный момент не отменены два спектакля «Метод Грёнхольма». Они должны будут пройти 29 и 30 июня. После этого сезон будет закрыт. Увидеть премьеру «Пиковой дамы» получится только осенью.

В ТЮЗе рассказали, что с правилами возврата билетов можно ознакомиться на сайте театра, в кассе и по телефону (8452) 24-23-63.

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