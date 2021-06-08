Юные жительницы Энгельса сняли на видео попытку напоить кошку пивом

Вчера, 7 июня, вечером в Инстаграме саратовских зоозащитников zoohelp64 выложили видео из TikTok 18-летней жительницы Энгельса по имени Дарья. Запись вызвала возмущение среди комментаторов.

На видео видно, как две девушки в ванной пытаются напоить пивом завернутую в плед кошку. Одна из барышень держит и открывает животному пасть, а вторая льет из бутылки пиво. Подписана запись так: «Не живодерки. Не издеваемся».

Несмотря на то, что на видео видно, что кошке удалось отвернуться, сама попытка влить в животное алкоголь вызвала негативную реакцию авторов поста и комментаторов. Зоозащитники уточнили, что девушки живут в районе Энгельс-1 (Летка), и призвали обратить внимание на ситуацию прокуратуру и администрацию города.

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