С ЕГЭ-2021 в Саратовской области никого не выгнали

Онлайн-наблюдатели следят за ходом проведения ЕГЭ

В Саратовской области вчера, 7 июня, прошел ЕГЭ по профильной математике. Его писали более 5,6 тыс. человек в 65 пунктах.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, основной период ЕГЭ стартовал 31 мая и продлится до 2 июля. Зарегистрировано свыше 11 тыс. человек: 10,2 тыс. выпускников 11-х классов и 924 выпускника прошлых лет, иностранных организаций, обучающиеся колледжей.

Следят за ходом ЕГЭ 754 общественных наблюдателя и 140 — онлайн, из них 134 человека являются студентами саратовских вузов.

В Минобразе отметили, что за время сдачи экзаменов в этом году нарушений не зафиксировали, никого из участников с ЕГЭ не удалили.

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