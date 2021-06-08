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Общество8 июня 2021 13:07

Саратовцы возмущены коммунальным «аквапарком» на Стрелке

За полмесяца местные жители девять раз оставались без холодной воды
Дарья Васенина
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Саратовцы жалуются на постоянные коммунальные аварии на Стрелке

Саратовцы жалуются на постоянные коммунальные аварии на Стрелке

Сегодня, 8 июня, в соцсети жительница Кировского района Саратова Юлия Филатова пожаловалась на постоянные коммунальные аварии, происходящие в районе Стрелки.

- У нас здесь свой «аквапарк» каждый день. То Луговая захлебывается, то по Рябиновской течет, то дублер 50 лет Октября готов «принять отдыхающих на свои берега», — пишет возмущенная горожанка. Свои слова Юлия подтверждает несколькими фото, на которых видны последствия частых коммунальных аварий.

Жители Кировского района недовольны грязью и размытым асфальтом

Жители Кировского района недовольны грязью и размытым асфальтом

Женщина пишет, что жителям Стрелки постоянно приходится сталкиваться не только с грязью и размытым асфальтом, но и с регулярными отключениями холодной воды. Юлия выложила календарь, на котором отметила все отключения за вторую половину мая и начало июня. За это время холодное водоснабжение ограничивали девять раз.

- Власти города, обратите внимание на водопровод и канализацию. Мы устали от импровизированных фонтанов и жизни с постоянным запасом воды в квартирах! — призывает Юлия.

По дорогам на Стрелке регулярно текут «реки»

По дорогам на Стрелке регулярно текут «реки»

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