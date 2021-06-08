В Саратове из компьютерного клуба украли игровые наушники за 3 тысячи рублей

Из компьютерного клуба на улице Шелковичная в Саратове парень украл игровые наушники.

- О пропаже вещи за 3,1 тыс. рублей в полицию сообщил управляющий клубом. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Злоумышленником оказался 20-летний парень. Он сдал наушники в скупку, а деньги потратил. Ему выписали подписку о невыезде.

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