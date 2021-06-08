Сотрудница колонии в Саратове участвует во всероссийском конкурсе красоты

Татьяна Грицаенко

Старший специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных исправительной колонии №33 в Саратове лейтенант внутренней службы Татьяна Грицаенко участвует в финале всероссийского конкурса «Мисс УИС».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, конкурентками Татьяны станут 11 сотрудниц территориальных органов. Они представят свои выступления в номинациях «Краса России», «Реклама профессии», «Ночь в музее», а также танцевальный номер.

Татьяна Грицаенко

Проголосовать за саратовскую сотрудницу ФСИН можно будет с 7 по 11 июня на официальном сайте ФСИН России всего лишь раз в сутки. По итогам голосования будет определена победительница в номинации «Мисс интернет-голосование».

Татьяна Грицаенко

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