Пьяный балаковец ударил отца ножом в сердце за воспоминание о предыдущем нападении

Балаковец три раза ударил отца ножом в грудь

Следователи Балакова Саратовской области продолжают расследование убийства 71-летнего мужчины.

По данным следствия, 31 мая около 12 часов дня 33-летний мужчина и его отец выпивали на кухне своей квартиры на проспекте Героев. Во время застолья родитель вспомнил, как полтора года назад сын ударил его ножом в живот. Отпрыск пытался оправдаться, сказав, что по этому поводу к ответственности его уже привлекали. Но конфликт исчерпан не был. Через некоторое время мужчина схватился за нож и три раза ударил папу им в грудь. Потерпевший смог встать и выйти в коридор, но там упал и умер. Осознав произошедшее, балаковец позвонил по номеру «112».

Судмедэксперты установили, что причиной смерти пожилого мужчины стало проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, было задето сердце.

Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве. Балаковец признал вину и раскаялся. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Трагедия произошла на кухне

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