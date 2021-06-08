Массовая авария на Стрелке перекрыла проспект 50 лет Октября

Авария на Стрелке Фото: Мария Франко

На Стрелке в Кировском районе Саратова случилась массовая авария.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ДТП перекрыло проспект 50 лет Октября.

- Из четырех полос осталась одна, — отмечают свидетели инцидента.

В связи с этим образовалась огромная пробка в обе стороны. Люди вынуждены выходить из общественного транспорта и идти пешком.

В ГИБДД сообщили, что столкнулись фура, «Лада» и Hyundai. Никто не пострадал.

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