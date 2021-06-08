ГИБДД будет ловить непристегнутых водителей и нарушителей правил перевозки детей

Сегодня и завтра, 8 и 9 июня, в Саратове сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Пристегнись». Стражи порядка будут искать нарушителей правил пользования ремнем безопасности и перевозки детей.

В городской ГИБДД уточнили, что за непристегнутый ремень водитель может получить штраф на тысячу рублей, за нарушения перевозки детей — на три тысячи.

За минувшие пять месяцев 2021 года в ДТП пострадали 29 юных жителей Саратова.

- Не подвергайте своих детей опасности, пристегните их в автомобиле и сами используйте ремни безопасности, чтобы показать детям правильный пример. Помните, их жизнь и здоровье в Ваших руках. Сделайте все возможное для обеспечения безопасной перевозки своих детей, используйте детские автокресла и удерживающие устройства для перевозки их в автомобиле, — призвали сотрудники полиции.

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