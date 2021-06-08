В Ершове отремонтируют тротуары на улицах с большим потоком людей

Депутат Госдумы Николай Панков включил город Ершов в программу по ремонту тротуаров. Об этом его попросили сами жители, написал парламентарий в своем телеграм-канале «Пара слов». Ранее в программу вошли Балаково, Вольск, Пугачев и Волжский район Саратова.

- В планах на этот год — отремонтировать тротуары на улицах в Ершове. В комплексе будет ремонтироваться и проезжая часть. Сегодня посмотрели улицы Московскую, Ломоносова и путепровод через железную дорогу, который соединяет две части города.

По этим улицам проходит большой поток пешеходов. К школам, детским садам, поликлинике, Дому культуры, зонам отдыха. А тротуаров не было практически никогда. При выборе адресов для ремонта решающую роль играло мнение людей. Созданы общественные советы, которые помогут контролировать качество, — написал Панков.

В планах — обустроить все подходы к социально важным объектам.

- Эти тротуары мы сделаем в этом году. И отремонтируют две дороги. Это Московская и Новоершовская улицы. Это две основные центральные улицы. Будет совершенно другой комфорт и безопасность. И для жителей и для водителей, — отметил парламентарий.

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