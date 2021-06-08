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Общество8 июня 2021 10:01

В Саратовской области алиментщик отдал сотни тысяч рублей ради поездки в Казахстан

Мужчина оплатил неустойку по алиментам, чтобы выехать за границу
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Житель Александрово-Гайского района выплатил неустойку по алиментам, чтобы выехать за границу.

- Мужчина не платил алименты на содержание своего ребенка, и суд постановил взыскать с должника неустойку из расчета 0,1% от общей суммы долга за каждый день просрочки. Ее размер превысил 360 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Долги нарушитель так и не решил оплачивать, тогда на его счета наложили арест и запретили выезжать за границу.

Когда он захотел уехать в Казахстан, а у него не получилось, то ему все же пришлось выплатить долг.

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