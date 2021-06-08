Депутата из Саратовской области отправили в колонию за смертельное ДТП

В Саратовской области осудили 63-летнего жителя Петровска за смертельное ДТП. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
- Днем 10 августа на перекрестке Кирова и Советской водитель Infiniti QХ 80 сбил 68-летнюю женщину на пешеходном переходе, а затем скрылся. Установить, кто управлял автомобилем, изначально не удалось. Пенсионерка в тот же день скончалась в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.
Следователи проделали огромную работу по восстановлению картины происшествия, опросили десятки свидетелей. Это позволило установить виновника ДТП.
Подсудимый во всем признался. Суд отправил его в колонию-поселение на 2,5 года, лишил права водить на три года и обязал выплатить миллионный иск потерпевшей стороне.
По данным «КП-Саратов», речь идет о депутате МО город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области Арутюне Акопяне.
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