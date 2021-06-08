В Балашове благоустроят Центральную площадь, территорию около пруда и сквер рядом с гостиницей

Фото из Инстаграм Павла Мигачева

В Балашове Саратовской области в 2022 году благоустроят три территории. Указанные территории победили в голосовании.

Преобразится Центральная площадь на пересечении улиц Карла Маркса и Володарского перед зданием банка. Там обновят покрытие, отремонтируют сцену, обустроит тротуары, установят новые цветники, клумбы и скамейки.

Фото из Инстаграм Павла Мигачева

Благоустроят территорию около пруда в микрорайоне Военный городок. За нее проголосовали 3 446 человек. Здесь планируется организовать зону для велопрогулок и пешеходные тротуары с выходом на улицы Гарнизонная и Авиаторов.

Кроме того, 2 965 голосов отдали за благоустройство сквера рядом с гостиницей «Хопер» по улице Карла Маркса. Там заменят тротуарные дорожки, разобьют газоны, смонтируют освещение, установят скамейки и небольшие скульптуры.

Фото из Инстаграм Павла Мигачева

Как сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев в своем Инстаграм, работы пройдут по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

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