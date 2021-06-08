В Саратовской области удары топором по голове признали легким вредом здоровью

В Саратовской области осудили 47-летнего жителя Пензенской области за незаконное проникновение в жилище и умышленное причинение легкого вреда здоровья с применением предмета в качестве оружия.

- После обеда 16 ноября 2020 года рецидивист залез в один из домов по улице Железнодорожная села Подгоренка. Внутри он четыре раза ударил хозяина жилища топором по голове, тем самым причинил ему легкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил жителя соседней области к четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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