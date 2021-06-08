В Саратовской области стажер полиции стал аферистом

В Александрово-Гайском районе Саратовской области осудили 35-летнего местного жителя за мошенничество.

- В августе 2019 года стажер по должности полицейского поста внутренней охраны СИЗО предложил односельчанину купить водительские права без экзамена и попросил за это 20 тыс. рублей. В действительности же он не мог оказать помощь в получении удостоверения, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело. Суд оштрафовал злоумышленника на 30 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, стажер полиции уволен из органов внутренних дел.

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