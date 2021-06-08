Саратовские синоптики спрогнозировали тепло и ливни

В Саратовской области сегодня, 8 июня, ожидается теплая погода с дождями.

- Местами пройдет кратковременный дождь, грозы. Днем локально будут ливни. Утром опустится туман с видимостью 500 метров и менее, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер подует со скоростью 3–8 м/с с северо-запада и запада. При грозе порывы достигнут 14 м/с.

Температура днем поднимется до +22… +27 градусов.

В 2020 году 8 июня также были дожди, грозы и туман.

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