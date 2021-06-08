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Происшествия8 июня 2021 7:16

Рабочий погиб от удара током в Поливановке

Он коснулся проводов ковшом погрузчика
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Трагедия произошла на стройке в Поливановке

Трагедия произошла на стройке в Поливановке

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Поливановка Ленинского района Саратове днем 7июня произошла трагедия.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 36-летний мужчина погиб от удара током.

Погрузчик коснулся краном линии электропередач

Погрузчик коснулся краном линии электропередач

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, он приехал на погрузчике на стройку и начал разгружать деревянный брус. Случайно он прикоснулся краном к линии электропередач, проходивших над участком, а сам в это время держался за рычаги управления.

Мужчина держался за рычаги, когда его ударило током

Мужчина держался за рычаги, когда его ударило током

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Мужчина погиб на месте, свидетелем стал рабочий, который находился поблизости.

Свидетелем стал один из рабочих

Свидетелем стал один из рабочих

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК начали проверку всех обстоятельств случившегося.

Следователи СК начали проверку

Следователи СК начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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