Рабочий погиб от удара током в Поливановке

Трагедия произошла на стройке в Поливановке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В поселке Поливановка Ленинского района Саратове днем 7июня произошла трагедия.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 36-летний мужчина погиб от удара током.
Погрузчик коснулся краном линии электропередач
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, он приехал на погрузчике на стройку и начал разгружать деревянный брус. Случайно он прикоснулся краном к линии электропередач, проходивших над участком, а сам в это время держался за рычаги управления.
Мужчина держался за рычаги, когда его ударило током
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Мужчина погиб на месте, свидетелем стал рабочий, который находился поблизости.
Свидетелем стал один из рабочих
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи СК начали проверку всех обстоятельств случившегося.
Следователи СК начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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