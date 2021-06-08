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Происшествия8 июня 2021 6:01

Жители села в Новобурасском районе нашли труп недельной давности

Мужчина умер в одном из домов
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Тело мужчины было найдено в доме

Тело мужчины было найдено в доме

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Кутьино Новобурасского района Саратовской области жители нашли тело односельчанина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 58-летний мужчина умер у себя дома.

Эксперты установили, что смерть человека наступила не менее недели назад. Видимых травм на теле не выявлено. Начата доследственная проверка.

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