Жители села в Новобурасском районе нашли труп недельной давности

Тело мужчины было найдено в доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Кутьино Новобурасского района Саратовской области жители нашли тело односельчанина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 58-летний мужчина умер у себя дома.

Эксперты установили, что смерть человека наступила не менее недели назад. Видимых травм на теле не выявлено. Начата доследственная проверка.

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