Жительницу Балашова отправили под домашний арест за убийство мужа

В Балашове отправили под арест 31-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве мужа.

- По данным следствия, утром 25 мая женщина поругалась у себя дома на улице Привокзальная с 36-летним супругом и ударила его ножом в грудь. После этого она вышла на улицу, а вернувшись, нашла его на полу. Прибывшие по вызову на номер 112 медики констатировали смерть, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

Гражданин умер от колото-резаного ранения передней поверхности грудной клетки слева с повреждением внутренних органов, осложнившееся острой кровопотерей.

Женщине предъявили обвинение и отправили под домашний арест на время расследования.

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