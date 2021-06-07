Из Саратовской области пытались незаконно вывезти 80 тонн пшеницы

Вблизи Озинок Саратовской области вчера, 6 июня, остановили четыре грузовика с 80 тоннами пшеницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре, в автомобилях везли продукцию в Казахстан без документов о фитосанитарном состоянии.

На перевозчика возбудили административное дело, а груз вернули. На него нужно оформить фитосанитарный сертификат.

Информацию о незаконном вывозе пшеницы из Саратовской области в Казахстан направили в налоговую службу.

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