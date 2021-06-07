Дожившие до 25 лет саратовские сироты получат более миллиона на квартиры

В эти минуты в Саратовской областной думе проходит совещание комитета по вопросу проекта закона о соцподдержке для детей-сирот.

Как рассказал глава регионального министерства строительства и ЖКХ Павел Мигачев, законопроект предполагает дать ещё не получившим жилье сиротам старше 25 лет возможность приобрести свою квартиру на территории региона.

На выполнение законопроекта из бюджета регионального минстроительства будет выделено 1,7 миллиардов рублей. Рассчитывали так: по 33 квадратных метра на каждого, средняя стоимость метра в Саратовской области на сегодняшний день составляет 35 799 рублей. Таким образом, сироты получат на квартиры около 1,2 миллионов. Участники совещания отметили, что стоимость метра в ближайшее время может вырасти до 37 222 рублей.

На сегодняшний день в регионе в очереди на квартиры стоят 6873 сироты, 1835 человек – старше 25 лет. Тем, кто захочет получить выплату на покупку жилья, предоставят возможность выбрать квартиру в любой точке области.

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