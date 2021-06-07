Более 300 врачей Саратовской области уволились в 2020 году

В эти минуты в Саратовской областной думе проходит совещание комитета по вопросу исполнения бюджета регионального ФОМС за 2020 год. В числе прочего, поднимался вопрос о количестве медработников в области.

Выяснилось, что за год заявление на увольнение подали 655 человек. 603 заявления были подписаны. Уволились 338 врачей и 265 средних медработников.

Напомним, на прошедшем 4 июня заседании рабочей группы по аналогичному вопросу рассказали, что за год в области прибавилось 52 медработника, из которых шесть – врачи. 207 миллионов рублей, которые должны были быть потраченными на медперсонал, вернули в федеральный бюджет ФОМС.

На сегодняшний день, сообщил глава регионального ТФОМСа Сергей Заречнев, наблюдается дефицит 2058 врачей, среднего медперсонала – 1774 человек.

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