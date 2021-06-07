Саратовские школьники потренировались в выращивании плесени

Саратовские школьники поучаствовали во флешмобе «World of Home Experience»

Более 100 школьников Саратовской области приняли участие во флешмобе «World of Home Experience». Приуроченное к празднованию Всемирного дня охраны окружающей среды мероприятие прошло в региональном центре экологии, краеведения и туризма.

Ребят научили делать бумагу из макулатуры, выращивать микрозелень на губке для мытья посуды, красить растения пищевым красителем и растить плесень. В онлайн-формате детям показали несколько опытов с водой.

— Демонстрация таких экспериментов помогает заинтересовать обучающихся на выполнение других опытов в домашних условиях, — считают в региональном министерстве образования.

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