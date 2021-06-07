Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июня 2021 12:52

Саратовские школьники потренировались в выращивании плесени

Прошел флешмоб «World of Home Experience»
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Саратовские школьники поучаствовали во флешмобе «World of Home Experience»

Саратовские школьники поучаствовали во флешмобе «World of Home Experience»

Более 100 школьников Саратовской области приняли участие во флешмобе «World of Home Experience». Приуроченное к празднованию Всемирного дня охраны окружающей среды мероприятие прошло в региональном центре экологии, краеведения и туризма.

Ребят научили делать бумагу из макулатуры, выращивать микрозелень на губке для мытья посуды, красить растения пищевым красителем и растить плесень. В онлайн-формате детям показали несколько опытов с водой.

— Демонстрация таких экспериментов помогает заинтересовать обучающихся на выполнение других опытов в домашних условиях, — считают в региональном министерстве образования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.