«Свадебный бум» в Саратове: регистрации расписаны до конца лета

Почти 500 саратовцев вступили в брак в первую летнюю субботу Фото: Ольга Симонова

В первую субботу лета 2021 года в Саратовской области были зарегистрированы 220 браков. Наибольшую популярность сыскали ЗАГСы Энгельса.

Как сообщило областное управление по делам ЗАГС, 38 пар узаконили отношения в Энгельсе. Из «Дворца бракосочетаний» расписанными вышли 28 пар саратовцев, а в Балаково поженились 23 пары.

Начальник управления Юлия Пономарева поделилась планами ЗАГСов на лето:

— В самых популярных отделах ЗАГС – в Энгельсе и «Дворце бракосочетаний» будущими молодоженами забронированы практически все пятницы и субботы июля и августа. Самые ответственные женихи и невесты подавали заявления на регистрацию брака еще за год до предполагаемого торжества.

Пономарева напомнила, что подать заявление влюбленные могут за год до свадьбы, минимум – за один месяц до желаемой даты.

За пять месяцев 2021 года 3266 пар саратовцев вступили в брак. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 18,4 процентов.

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