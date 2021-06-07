В Саратове четверых парней будут судить за похищение 19-летней девушки

В Кировском районе Саратова перед судом предстанут три молодых человека, обвиняемых в похищении человека.

По данным следствия, 26-летний саратовец предложил своей 19-летней знакомой оформить на своё имя ИП и открыть три расчетных счета, предоставив ему возможность пользоваться ими. Также мужчина угрозами убедил девушку явиться в банк по первому его требованию.

Однажды, в октябре 2020 года саратовец долго не мог связаться с девушкой. Узнав, где она будет находиться, он решил её похитить. В помощники мужчина позвал трёх знакомых – 21-летнего и двух 19-летних парней. Возле одного из домов на улице Московская молодые люди схватили девушку, отвезли её в банк, где заставили совершить некоторые банковские операции, а после увезли в Кировский район, где удерживали в помещении на улице Танкистов. Там девушка пробыла около суток под надзором двух похитителей.

На следующий день, 24 октября, девушка, дождавшись, пока злоумышленники уснут, смогла позвонить знакомому. Тот обратился в полицию.

На время следствия подозреваемые были заключены под стражу. 21 и двое 19-летних парней во всём признались, 26-летний саратовец продолжает отпираться. Дело передали в суд. Параллельно следователи начали проверку действий по банковским счетам, оформленным на потерпевшую.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.