Женщина заколола обидчика шампуром в Красноармейске

Женщина показала, как совершила убийство Фото: СУ СКР по Саратовской области

Арестована 37-летняя жительница Красноармейска, которую обвиняют в убийстве сожителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, она рассказала подробности преступления.

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По версии следствия, около половины седьмого вечера 3 июня она с сожителем принимали гостей у себя в квартире дома в 1-м Микрорайоне. Когда те ушли, мужчина хотел продолжить пьянствовать, но женщина не дала денег на выпивку.

Мужчина ударил сожительницу кулаком в грудь, а потом дал пощечину. После этого женщина пошла на кухню, взяла шампур и ударила обидчика в грудь.

Мужчина скончался на месте от ранения легкого и артерии, а также большой потери крови.

Расследование продолжается.

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