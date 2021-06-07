На стройке в Саратове найден труп

Тело мужчины было обнаружено в строительном вагончике Фото: СУ СКР по Саратовской области

На стройплощадке в Ленинском районе Саратова найден труп 57-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ЧП случилось неподалеку от дома №16«Б» по Московскому шоссе.

Труп находился в строительном вагончике, на голове и шее погибшего эксперт обнаружил ранения. Начата доследствненая проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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