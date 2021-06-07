В Ершове мужчина умер в собственной ванной

Тело жителя Ершова было найдено в ванной
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ершове Саратовской области тело 37-летнего мужчины нашли в его собственной квартире, в доме по улице Техническая.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп обнаружили родственники 6 июня.
Была начата доследственная проверка. Оказалось, что на голове и груди погибшего имелись травмы, а раковина в ванной разбита. Предполагается, что мужчина почувствовал себя плохо и, упав, ударился о раковину. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза.
Раковина оказалась разбита
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.