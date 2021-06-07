В Ершове мужчина умер в собственной ванной

Тело жителя Ершова было найдено в ванной Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ершове Саратовской области тело 37-летнего мужчины нашли в его собственной квартире, в доме по улице Техническая.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп обнаружили родственники 6 июня.

Была начата доследственная проверка. Оказалось, что на голове и груди погибшего имелись травмы, а раковина в ванной разбита. Предполагается, что мужчина почувствовал себя плохо и, упав, ударился о раковину. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза.

Раковина оказалась разбита Фото: СУ СКР по Саратовской области

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