Володин предложил самые загруженные саратовские муниципальные дороги передать на областной уровень

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова поднял тему нормативного содержания дорог. Местные бюджеты не в состоянии качественно содержать некоторые участки, которые несут большую нагрузку. Поэтому он предложил самые загруженные муниципальные дороги передать на областной уровень.

- Берем райцентры. Они больше всего несут нагрузку у себя в районе по транспорту. Межрайонные перевозки тоже идут через них. Изучая прошлое, говорю: в Саратове заберите три дороги на областной уровень — с въезда из Энгельса до выезда через Чернышевского на Волгоград, с въезда из Энгельса до выезда на Петровск и на Вольск, и также по Дружбе, Большой Садовой через 50 лет Октября, Буровую. Вот эти три дороги заберите. Они самые нагруженные, и если только их хорошо содержать, это серьезная помощь городу. Почему? Потому что есть такое понятие «нормативное содержание». Вот 1км федеральной дороги в год стоит по «нормативному содержанию» более млн рублей - за уборку, очистку от снега, текущий какой-то небольшой ремонт. И подрядная организация, приходя на эту дорогу, теперь вот на Алгайскую, на Озинскую получает эти деньги. Это должны знать главы районов. Понимая это, они всегда могут взять и в дирекцию написать представление, что дорога не приводится в нормативное состояние, не содержится должным образом, и моментально будут штрафные санкции тем, кто ее обязан содержать ежедневно. Норматив по области 400 тыс. рублей/1 км. Да, он меньше, но он есть. Михаил Александрович, у вас есть принцип «нормативного содержания» километра внутригородских дорог? Нет. Мы с ним разговаривали об этом. Почему? Потому что мы, говорит, содержим, исходя из возможностей, которые у нас могут быть, а могут не быть.

Иными словами, если область забирает эти три дороги, это значит, она их и содержит, и ремонтирует, и обеспечивает через них проезд транспорта фактически с одной федеральной дороги на другую. И понятно, что это меняет ситуацию в лучшую сторону. По Энгельсу — въезд в Энгельс на Балаково, на Озинки, на Ровное. Они тоже должны быть, эти участки, областными дорогами. Задаю вопрос: коллеги, а вы что не инициируете в областной думе как депутаты? Это же ваша может быть инициатива. Берите и выдвигайте эту инициативу. Все сидят, ждут команды. Каких команд-то ждете? — подчеркнул Володин.

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