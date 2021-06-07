О дождях и грозах предупредили жителей Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 7 июня, ожидается теплая погода.

- Днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Утром местами прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура днем поднимется до +20… +25 градусов.

В 2020 году 7 июня также была гроза.

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