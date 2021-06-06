В Марксе пьяный водитель насмерть сбил женщину и снес мусорные баки

В Марксе Саратовской области вчера, 5 июня, случилось смертельное ДТП.

В региональной Госавтоинспекции «КП-Саратов» сообщили, что 41-летний водитель Kia Sportage в 18:50 на Колхозной, 6 врезался в мусорные баки, а затем сбил 57-летнюю женщину.

Пострадавшую с травмами госпитализировали, но спустя три часа, в 21:50, она скончалась.

У водителя выявлено алкогольное опьянение.

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