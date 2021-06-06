В Энгельсе открыли памятник и сквер Александру Пушкину

Фото с сайта администрации Энгельсского района

В Энгельсе состоялось торжественное открытие сквера и памятника Александру Пушкину. Сегодня, 6 июня, исполнилось 222 года со дня рождения поэта.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, автором скульптуры является член творческого союза художников России, почетный гражданин ЭМР Александр Садовский.

На мероприятии присутствовали глава района Алексей Стрельников, сенатор РФ Олег Алексеев, директор «Центра развития Саратовской агломерации» Александр Стрелюхин и другие.

Фото с сайта администрации Энгельсского района

Памятник открыл его автор, скульптор Александр Садовский и ученик театрального отделения детской школы искусств №3 Яков Ляхин.

В конце мероприятия все могли прочитать стихи Александра Пушкина в формате «открытого микрофона».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.