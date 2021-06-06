На Шелковичной до утра отключили воду

В Октябрьском районе Саратова сегодня, 6 июня, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», без водоснабжения остались жители нечетной стороны улицы Шелковичная от Астраханской до Ильинской площади.

Воды не будет примерно до 06:00 утра 7 июня. Причиной отключения стала авария на водопроводе по Хользунова, 19.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.