Жительница Саратова доверилась Михаилу с сайта знакомств и лишилась денег

В Саратове 46-летняя жительница поселка Солнечный стала жертвой аферистов.

- Она познакомилась с неизвестным по имени Михаил на сайте знакомств. Мужчина предложил ей финансовую помощь — оформить на ее имя кредитную карту, которую сам будет оплачивать, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Доверчивая горожанка предоставила паспортные данные и пароль из СМС. Вскоре ей позвонил представитель банка и рассказал об оформлении карт и списании с них 205,7 тыс. рублей. После этого собеседник с сайта знакомств перестал выходить на связь, а женщина пошла в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

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