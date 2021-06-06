Жительница Саратова доверилась Михаилу с сайта знакомств и лишилась денег

В Саратове 46-летняя жительница поселка Солнечный стала жертвой аферистов.
- Она познакомилась с неизвестным по имени Михаил на сайте знакомств. Мужчина предложил ей финансовую помощь — оформить на ее имя кредитную карту, которую сам будет оплачивать, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.
Доверчивая горожанка предоставила паспортные данные и пароль из СМС. Вскоре ей позвонил представитель банка и рассказал об оформлении карт и списании с них 205,7 тыс. рублей. После этого собеседник с сайта знакомств перестал выходить на связь, а женщина пошла в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.