Собачник в Саратове ночью нашел труп мужчины

В Саратове нашли труп мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова сегодня ночью местный житель, прогуливаясь с собакой, нашел труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете, тело неизвестного мужчины, которому на вид около 40–45 лет, он обнаружил между дорогой вблизи дома №5 по улице Панфилова и железнодорожным полотном.

Организована доследственная проверка. При осмотре тела повреждений криминального характера следователи и судмедэксперт не нашли.

Устанавливается личность мужчины и точная причина смерти.

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