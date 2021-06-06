Собачник в Саратове ночью нашел труп мужчины

В Саратове нашли труп мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова сегодня ночью местный житель, прогуливаясь с собакой, нашел труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете, тело неизвестного мужчины, которому на вид около 40–45 лет, он обнаружил между дорогой вблизи дома №5 по улице Панфилова и железнодорожным полотном.
Организована доследственная проверка. При осмотре тела повреждений криминального характера следователи и судмедэксперт не нашли.
Устанавливается личность мужчины и точная причина смерти.
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