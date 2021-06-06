В двух районах Саратова до ночи отключили воду

В Саратове сегодня, 6 июня, отключили воду в Кировском и Волжском районах примерно до полуночи.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжения нет у жителей поселков Соколовогорский и Новосоколовогорский и улиц Дачная и 2-й Украинский проезд.

Причиной отключения стали аварии на Дачной, 30 и Весенней.

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